Haberler

Uğurcan Çakır: Galatasaray'da Gurur Dolu Bir Sezon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunda kilit rol oynayan Uğurcan Çakır, transferinin yüksek bonservis bedeline rağmen baskı hissetmediğini, Muslera ile iletişim halinde olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Juventus galibiyetlerini unutamadığını söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunda önemli rol oynayan Uğurcan Çakır, transferinin büyük bir bonservis bedeliyle gerçekleştiğini ancak bunun üzerinde baskı yaratmadığını söyledi. Milli kaleci, Muslera ile iletişim halinde olduğunu ve onun genç oyunculara örnek olduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Juventus galibiyetlerini unutamadığını ifade eden Çakır, Fenerbahçe derbisinin kırılma maçı olduğunu vurguladı. Penaltılarda sezgilerine güvendiğini anlatan Çakır, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin büyük işler başarabileceğine inandığını söyledi. 18 yaşındaki haline 'işine daha çok sarıl' tavsiyesi veren Çakır, futbolu bırakmak istemediğini ve uzun yıllar Galatasaray'da oynamayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Mahalleyi ayağa kaldıran saldırı! Camdan molotof attı, sonrası felaket
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar