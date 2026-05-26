Uğurcan Çakır: Galatasaray'da Gurur Dolu Bir Sezon

Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluğunda önemli rol oynayan Uğurcan Çakır, transferinin büyük bir bonservis bedeliyle gerçekleştiğini ancak bunun üzerinde baskı yaratmadığını söyledi. Milli kaleci, Muslera ile iletişim halinde olduğunu ve onun genç oyunculara örnek olduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Juventus galibiyetlerini unutamadığını ifade eden Çakır, Fenerbahçe derbisinin kırılma maçı olduğunu vurguladı. Penaltılarda sezgilerine güvendiğini anlatan Çakır, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin büyük işler başarabileceğine inandığını söyledi. 18 yaşındaki haline 'işine daha çok sarıl' tavsiyesi veren Çakır, futbolu bırakmak istemediğini ve uzun yıllar Galatasaray'da oynamayı hedeflediğini dile getirdi.

