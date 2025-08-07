UCLA, Kesilen 584 Milyon Dolar Federal Fon İçin Mücadele Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California Üniversitesi (UCLA), antisemitizm iddiaları nedeniyle kesilen 584 milyon dolarlık federal fonun geri alınması için federal yönetimle müzakere etmeye hazır olduğunu bildirdi. Kesintilerin üniversitenin önemli çalışmalarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

California Üniversitesi (UCLA), "antisemitizm iddiaları" gerekçe gösterilerek kesilen 584 milyon dolarlık federal fonu geri almak için mücadele veriyor.

California Üniversitesinin internet sitesinden, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen federal fonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kesilen 584 milyon dolarlık fonun üniversiteye mümkün olan en kısa sürede geri verilmesinin hedeflendiği, bu konuda federal yönetim ile görüşmeye de hazır olunduğu belirtildi.

Kesintilerin "önemli çalışmaların sonunu getireceği" ifade edilen açıklamada, "Fonların yeniden sağlanması ülkemizin yararınadır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, kesintilerin sorunların çözümünde hiçbir işe yaramadığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığının 30 Temmuz'daki açıklamasında, üniversitenin İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasten kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakanlığın, California Üniversitesini "Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve "üniversite bünyesindeki kampüslere yönelik soruşturmaların sürdürüleceği" kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.