Üç Boğaz Barajı'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 10,4 Arttı

YİCHANG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Yichang kentindeki Üç Boğaz Barajı üzerinden taşınan yük hacmi, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 83,08 milyon tona ulaştı.

Üç Boğaz Navigasyon Kurumu'nun verilerine göre, barajın gemi geçitleri bu dönemde 19.121'den fazla gemiye hizmet verdi ve geçen yıla kıyasla yüzde 13,52 artışla 81,61 milyon tonluk kargo hacmine ulaştı.