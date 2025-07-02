Üç Boğaz Barajı'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 10,4 Arttı

Üç Boğaz Barajı'nda Yük Taşımacılığı Yüzde 10,4 Arttı
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Çin'in Hubei eyaletindeki Üç Boğaz Barajı üzerinden taşınan yük hacmi, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış göstererek 83,08 milyon tona ulaştı. Baraj, 19.121'den fazla gemiye hizmet vererek kargo hacmini de yüzde 13,52 artırdı.

YİCHANG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Yichang kentindeki Üç Boğaz Barajı üzerinden taşınan yük hacmi, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 83,08 milyon tona ulaştı.

Üç Boğaz Navigasyon Kurumu'nun verilerine göre, barajın gemi geçitleri bu dönemde 19.121'den fazla gemiye hizmet verdi ve geçen yıla kıyasla yüzde 13,52 artışla 81,61 milyon tonluk kargo hacmine ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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