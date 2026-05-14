Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Aksoy, Uber'in Türkiye'ye Yönelik Yatırımlarını Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, küresel teknoloji platformu Uber'in Uluslararası İlişkiler Başkanı Matthew Devlin ile New York'ta bir araya geldiklerini açıkladı.

Aksoy, "Küresel Teknoloji Platformu Uber'in Uluslararası İlişkiler Başkanı Matthew Devlin ile şirketin ülkemize yönelik mevcut ve planlanan yatırımları hakkında New York'ta verimli bir görüşme yaptık. Uber'in yatırımları yüzlerce mühendisimize istihdam olanağı sağlayacak" dedi.

Kaynak: ANKA