TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım sektöründen ayrılacak her çiftçi, ülkede gıda krizine sebebiyet verecektir

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Eğer çiftçimize sahip çıkmazsak, yeterli destek vermezsek, tarım sektöründen kopacak, ayrılacak olan her çiftçi, bu ülkede gıda krizine sebebiyet verecektir. Çiftçimizin topraklarını terk etmemesi için ve kırsalın göç vermemesi için çiftçimize sahip çıkmamız lazım" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir'de sel ve dolu felaketinden etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyünde yaşanan dolu ve sel afetlerinin ardından bölgeye gelen Bayraktar, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri dinleyerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, "2026'da doğal afetleri görmek istemedik. Ancak yıl başından beri, mevsim normallerinin üzerinde gelen yağışlarla mayıs ayı son 33 yılın en fazla yağışını aldığımız ay oldu. Geçen yıla göre yüzde 95 oranında yağışlarda artış söz konusu oldu. Bu yağışlar bazı bölgelerimizde bereket getirirken bazı bölgelerimizde de afetlere sebebiyet verdi. Gezdiğim bölgelerde tahıllarda 2-3 metre su gördüm. Barajlar da doldu. Aşırı yağışlarla beraber bazı barajlarda suyu da bıraktılar. Binlerce dekar arazimiz sular altında kaldı. Arkasından dolu afetlerini çok sık yaşamaya başladık. Hiç görmediğimiz hortum afetlerini bazı bölgelerde görme imkanımız oldu" diye konuştu.

'TARSİM'E KAYIT OLAN ÜRETİCİLERİMİZ ZARARLARINI BİR ŞEKİLDE TAHSİS EDECEKLER'

Nevşehir'de de dolu afetinin tarımsal üretimde verdiği zarara değinen Bayraktar, "Yaklaşık olarak 5 ilçemizde 11 köyümüzde 34 bin dekar alan zarar gördü. Hububat, pancar, bazı meyve ve sebzelerimiz, aspir gibi ürünlerimizde yine bu ilimizde zarar gördü. İklim krizinin getirdiği bu afetler, inşallah bir gıda krizine sebebiyet vermez. Sadece bizde değil, dünyada da bu afetler yaşanıyor. Afetler devam ediyor. Bunun sonucu olarak da gıda enflasyonu, gıda krizleri de baş gösterebilir. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken şu; TARSİM önemli bunu kabul edelim. TARSİM'e kayıt olan üreticilerimiz zararlarını bir şekilde tahsis edecekler. Zararların tazmini noktasında da Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak gerekli girişimlerde bulunacağız ve çiftçimizin zararlarının bir an önce ödenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TARIMSAL ÜRETİM, BU ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ'

Afet bölgelerinde TARSİM kapsamı dışında olan üreticiler de olduğunu belirten Bayraktar, "Asıl sıkıntıyı bunlar yaşıyor. Ürün sigortaları yok. Bu üreticilerimize de sahip çıkmamız, bir can suyu verilmesi gerekiyor. Yine bu üreticilerimizin bankalara borçları var. Bankalara olan borçlarının yapılandırılması da bu süreçte son derece önemli. Tarımsal üretim bu ülke için önemli. Bu ülkede tarımsal gıda enflasyonunu önlemek istiyorsak, tarımsal üretimi artırmamız lazım. Eğer çiftçimize sahip çıkmazsak, yeterli destek vermezsek, tarım sektöründen kopacak, ayrılacak olan her çiftçi, bu ülkede gıda krizine sebebiyet verecektir. Gıda krizinin derinleşmesine sebebiyet verecektir. Çiftçimizin topraklarını terk etmemesi için ve kırsalın göç vermemesi için çiftçimize sahip çıkmamız lazım. Bu manada bütün bölgeleri geziyoruz. Her afet bölgesine gitme imkanım oldu. Dönüşte de ilgili bakanlardan, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızdan da çiftçimiz için yardım talebinde bulunduk. Çiftçilerimize nasıl yardımcı oluruz bakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı