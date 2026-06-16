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Tuzla'da bir gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

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Tuzla'da bir tersanede bulunan gemide çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç
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