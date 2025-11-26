Tuzla Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eşitlik Eylem Planı

TUZLA Belediyesi, 2026–2028 Yerel Eşitlik Eylem Planını, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği lansmanla kamuoyuna sundu. Türk Medeni Kanunu'nun 99'uncu yılı vesilesiyle 17 Şubat'ta imzalanan planın hazırlık süreci ve kapsamı da etkinlikte paylaşıldı.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç, gazeteciler, kadın örgütleri temsilcileri, akademisyenler, hukukçular ve çok sayıda Tuzlalı kadın katıldı. Etkinlik öncesinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulamasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Açılış bölümünde hazırlık sürecine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Programın panel kısmında ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge moderatörlüğünde Gazeteci Evrim Kepenek ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Av. Yağmur Birdal konuşmacı olarak yer aldı.

'ŞİDDETE 'SIFIR TOLERANS' İLKEMİZ VAR'

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç, yerel eşitlik planının yalnızca şiddetle mücadele başlıklarından oluşmadığını, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesini temel alan çok yönlü bir politika seti içerdiğini söyledi. Gülenç, "Şiddete sıfır tolerans ilkemiz var; ancak bunun yanında kadının güçlendirilmesi de en önemli önceliklerimizden biri. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadının olduğu yerde şiddetin azaltılması da yine kadının kendi güçlenmiş haliyle mümkün olur. Bu nedenle Tuzla Belediyesi olarak yalnızca şiddetle mücadeleye odaklanmıyor, aynı zamanda kadınların her alanda güçlenmesini sağlayacak mekanizmalar geliştiriyoruz" dedi.

Gülenç, devlet kurumlarıyla koordinasyonun önemine dikkat çekerek şunları ekledi:

"Vatandaşını korumak öncelikle devletin görevidir. Biz de yerel yönetimler olarak devletin ilgili mekanizmalarıyla iş birliği içerisinde, kadını ve şiddete uğrayan tüm canlıları korumaya yönelik çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz."

Hazırlanan planın kapsamına da değinen Gülenç, ekonomik katılımdan yeşil işlere, kurumsal toplumsal cinsiyet farkındalığından şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine kadar birçok başlığın planda yer aldığını belirterek "Bugün bu lansmanı yapmak bende hem gurur hem de üzüntü uyandırıyor. Gurur duyuyorum çünkü somut bir çalışma ortaya koyuyoruz; ancak böyle bir mücadeleyi hala sürdürmek zorunda olmak da üzücü. Keşke buna ihtiyaç olmasaydı" dedi.

'TUZLA BELEDİYESİNİN VERDİĞİ SÖZ UYGULAMADA KARŞILIK BULDU'

Panelde konuşan Gazeteci Evrim Kepenek, Tuzla Belediyesi'nin seçim döneminde duyurduğu 'Eşitlikte fark yaratacağız' sözünü uygulamada karşılık bulduğunu belirtti. Kepenek, "İlk seçildikleri dönemde 'eşitlikte fark yaratacağız' diye bir sloganları vardı. Bu nedenle ben de bir gazeteci olarak acaba gerçekten fark yaratacaklar mı diye özellikle takip ettim. Hem belediyenin hem de başkanın sosyal medya hesaplarından gördüğüm kadarıyla, kadınlar ve çocuklar açısından önemli çalışmalara imza attıklarını gözlemledim. Bugün sunulan lansman da bunun somut bir çıktısı, bir kanıtı" diye konuştu.

Toplantıda kadın temsiliyetinin yüksek olmasının dikkat çekici olduğunu da vurgulayan Kepenek, "Bazen belediyelerin kadın odaklı toplantılarına gidiyoruz; bir bakıyoruz ki 16 erkek, sadece 3 kadın var. Bugün ise tam tersine güçlü bir kadın temsiliyeti vardı. Bu da insana umut veriyor. Bugün bir nevi niyet beyanı gördük. Tuzla Belediyesi açıkça şunu söylüyor: 'Eşitlik meselesinde geri adım atmayacağız, çıtayı daha da yukarı koyuyoruz.' Bundan sonra daha somut uygulamaların geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI NELERİ İÇERİYOR

Tuzla Belediyesi'nin 2026–2028 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı şu başlıklar çerçevesinde şekillendi:

"Kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması, şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi, yeşil işlerde kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, kurumsal düzeyde toplumsal cinsiyet farkındalığının artırılması, kadın ve çocuklara yönelik sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması."

Tuzla Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı Lansmanı, kadın odaklı yerel politika geliştirme sürecinde ilçede atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.