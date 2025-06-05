Tuz İhtisas Çalıştayı Düzenlendi

Tuz İhtisas Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda tuzun stratejik kullanımı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yerel kaynakların etkin kullanımı ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) iş birliğinde "Tuz İhtisas Çalıştayı" düzenlendi.

ÇAKÜ konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, tuzun stratejik kullanımına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştayda üniversitenin ve KUZKA'nın bugüne kadar yürüttüğü ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan tuz temalı faaliyetler ve projeler konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi ilan edilen ÇAKÜ'nün yürüttüğü "Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler Projesi" ile çalışmaların ivme kazandığı bildirildi.

Sonuç bildirgesiyle yerel kaynakların etkin kullanımı ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

3 belediyede seçim yapılacak! Tarih belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.