Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Kurum'u Ziyaret Etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'u ziyaret ettiğini açıkladı.

Diren, "İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizin ekonomimize yansımaları hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin COP31 ev sahipliği sürecinde iş dünyası olarak sunabileceğimiz katkıları ve değerlendirmelerimizi paylaştık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA