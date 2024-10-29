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TÜRSAB, KKTC'ye Tanıtım Gezisi Düzenledi

TÜRSAB, KKTC'ye Tanıtım Gezisi Düzenledi
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TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu, bölgedeki seyahat acenteleri için KKTC'ye düzenlediği tanıtım gezisiyle, turist çekmeyi ve konforlu tatil imkanı sunmayı amaçlıyor. 40 acente temsilcisinin katıldığı gezi, otel görüşmeleriyle tatil paketleri satışında fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından bölgede faaliyet yürüten seyahat acenteleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tanıtım gezisi düzenlendi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'ye düzenlenen tanıtım gezisine Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te faaliyet yürüten 40 seyahat acentesinden temsilciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, bölgedeki turizm acentelerinin bir taraftan bölgeye turist çekmek için çalışma yürütürken bir taraftan da bölge insanının güvenilir, konforlu ve huzurlu bir şekilde uygun fiyatlarla tatil yapması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Baturay, yaptıkları gezide acentelerin KKTC'de 15 tatil oteli ile birebir görüşme yaptıklarını, böylece kendi bölgelerinde tatil paketi satışı gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Koyuncu ise 2025 turizm sezonu başlamadan acentelerin uygun fiyatlarla vatandaşların tatile gitmesi çalışmalara başladığını belirtti.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gezer ise tatil rezervasyonu yapmak isteyen vatanadaşlara bilmedikleri internet sayfalarından rezervasyon yapmamaları uyarısında bulundu.

İnternet sayfalarına bırakılan hayali görseller nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirten Gezer, tatil hazırlığı yapan vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için yaşadıkları bölgedeki acentelerden destek almaları önerisinde bulundu.

Geziye, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

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