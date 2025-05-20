Türksat, Gençler İçin 19 Mayıs Etkinlikleri Düzenledi

Türksat, Gençler İçin 19 Mayıs Etkinlikleri Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türksat Samsun İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik bilgilendirme faaliyeti uyguladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirdi.

Türksat Samsun İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Türksat Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta gençlere yönelik kurum hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı, broşür ile çeşitli hediyeler verilerek bayram coşkusu paylaşıldı. Yapılan etkinlikle geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek güzel bir gün geçirmelerine katkı sağlandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.