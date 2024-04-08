Türkmenistan'ın Anev Kenti 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkmenistan'ın Anev kentinin TÜRKSOY tarafından "2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kaleme aldığı "Anev - Bin yılların derinliklerinden gelen bir kültür" kitabının tanıtım töreni düzenlendi.

Astana'da Uluslararası Türk Akademisi'nde düzenlenen tanıtım törenine Türkmenistan'ın Astana Büyükelçisi Batyr Recepov'un yanı sıra akademisyenler, Kazak tarihçi ve uzmanlar ile basın mensupları katıldı.

Törende Büyükelçi Recepov, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un, Anev'in TÜRKSOY tarafından "2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla kaleme aldığı "Anev - Bin yılların derinliklerden gelen bir kültür" kitabını akademiye teslim etti.

Recepov, törende yaptığı konuşmada, kitabın üç bölümden oluştuğunu söyledi.

Başkent Aşkabat'tan 8 kilometre uzaklıktaki Anev'in tarihinden ve Türk dünyası için öneminden bahseden Recepov, Anev'deki ilk yerleşim yerinin yaklaşık 7 bin yıl önce ortaya çıktığını anlattı.

Recepov kitapta, Anev'in tarihi ve mimari yapıları, ünlü bilim insanlarının kent hakkında yaptığı araştırmalar ile kentteki tarım kültürüne ilişkin bilgilerin yanı sıra Berdimuhamedov'un devlet başkanı seçilene kadar görev yaptığı ve Anev'i de kapsayan Ahal bölgesindeki deneyimlerine de yer verildiğini kaydetti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev de 2015'te yine bir Türkmen kenti Merv'in de TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu Türkmenistan'ın Türk dünyasındaki önemli yerini bir kez daha kanıtlamaktadır." diye konuştu.

Akademi olarak Türkmenistan ile bilimsel işbirliğini geliştirdiklerini ifade eden Kesikbayev, "Türk Akademisi ile Türkmenistan bilim camiasının ortak çalışmalarının bir diğer ortak konusu da zamanında Anev kentinin önemli rol oynadığı Tarihi İpek Yolu'nun kültürel mirasının incelenmesi olabilir." dedi.

TÜRKSOY Kasım 2022'de aldığı kararla, Türkmenistan'ın Anev kentini "2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan etmişti.