Türkmenistan Dışişleri Bakanı Hazar Denizi'ndeki Enerji Altyapısının Önemini Vurguladı

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Hazar Denizi'ndeki su altı enerji altyapısının inşasıyla ilgili olarak kıyı devletlerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak ve enerji güvenliğini sağlayacak önemli bir koşul olduğunu belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, " Hazar Denizi'ndeki su altı enerji altyapısının inşası, kıyı devletlerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak ve Avrasya'da enerji güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli bir koşul olarak hareket edecek." dedi.

Meredov, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Hazar Denizi'nin seviyesinin son 25 yılda neredeyse 2 metre azalmasının endişe verici olduğunu ifade eden Meredov, "Hazar Havzası'ndaki su kaynakları yönetimiyle ilgilenen araştırmacı ve uzmanların sürece dahil edilmesi özellikle gereklidir." diye konuştu.

Meredov, bu süreçte Hazar Denizi'nde su hacmindeki azalma gibi bir olgunun ayrıntılı şekilde incelenmesinin, bunun doğasını anlamaya ve ek yasal araçlar gerektirmesi halinde deniz ölçümünün sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli tedbirleri geliştirmeye olanak sağlayacağını belirtti.

Bir diğer önemli ve temel konunun Hazar Denizi'nde enerji işbirliği olduğunu anlatan Meredov, "Hazar Denizi'ndeki su altı enerji altyapısının inşası, kıyı devletlerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak ve Avrasya'da enerji güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli bir koşul olarak hareket edecek." ifadesini kullandı.

Eylül ayında BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un, Hazar'da bir çevre düzenlemesi oluşturulması yönünde öneride bulunduğunu dile getiren Meredov, "Türkmenistan, Hazar çevre girişimi çerçevesinde aktif uluslararası iletişimi teşvik etmeyi amaçlıyor." dedi.

Meredov, Türkmenbaşı ve Moskova şehirlerinde düzenlenen Hazar ekonomik forumlarının, ticaret ve sanayi alanlarında işbirliği için yeni ciddi fırsatlar yarattığını söyleyerek, "Hazar bölgesinde etkili iş ortaklıklarını teşvik etmek için diplomatik ve yasal ön koşulları sağlamak üzere bu forumların düzenlenmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Hazar bölgesinde güvenlik ve istikrarın önemine değinen ???????Meredov, şunları kaydetti:

"Sayın katılımcılar, yukarıdaki konular kolektif olarak üzerinde durduğumuz kapsamlı uzun vadeli gündemin yalnızca bir parçasıdır. Elbette bu çalışmanın başarısı ve etkinliği ancak Hazar bölgesinde güvenlik ve istikrar sisteminin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi, aynı zamanda potansiyel tehditlerin zamanında etkisiz hale getirilmesi koşullarında sağlanabilir."