Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile ikili ve transit geçişlerin artırılması ile demiryolları alanında işbirliği konularını görüştü.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile görüştü. Görüşmede ikili ve transit geçişlerin artırılması ve demiryolları alanında işbirliğinin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Şam Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir'i ziyaret etti. Görüşmede Karayolu Taşımacılığı Mutabakat Zaptı çerçevesinde aktarmasız ikili ve transit geçişlerin artırılması ve demiryolları alanında işbirliğimizin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı."ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
