Haberler

Bakan Bayraktar: "Türkiye-Somali Enerji İş Birliğini Daha da Derinleştireceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı ile görüştü. Somali açıklarında Çağrı Bey gemisiyle yürütülen sondaj faaliyetlerinin planlandığı gibi ilerlediğini, enerji ve madencilik alanlarında iş birliğinin derinleştirileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile görüştü. Bakan Bayraktar, "Somali açıklarında 'Çağrı Bey' gemisiyle yürütülen sondaj faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini, enerji ve madencilik alanlarında yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla Türkiye-Somali iş birliğinin derinleştirileceğini" ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Somali açıklarında Çağrı Bey ile yürüttüğümüz tarihi sondaj sürecini adım adım ilerletiyoruz. Bu kapsamda mevcut operasyonel seyri ve önümüzdeki dönemin uygulama başlıklarını muhataplarımızla istişare ettik. Enerji alanında sahada somut karşılık bulan Türkiye-Somali iş birliğini, madencilik de dahil olmak üzere yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla daha da derinleştirmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı