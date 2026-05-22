Bakan Bayraktar: "Türkiye-Somali Enerji İş Birliğini Daha da Derinleştireceğiz"

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile görüştü. Bakan Bayraktar, "Somali açıklarında 'Çağrı Bey' gemisiyle yürütülen sondaj faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini, enerji ve madencilik alanlarında yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla Türkiye-Somali iş birliğinin derinleştirileceğini" ifade etti.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Somali açıklarında Çağrı Bey ile yürüttüğümüz tarihi sondaj sürecini adım adım ilerletiyoruz. Bu kapsamda mevcut operasyonel seyri ve önümüzdeki dönemin uygulama başlıklarını muhataplarımızla istişare ettik. Enerji alanında sahada somut karşılık bulan Türkiye-Somali iş birliğini, madencilik de dahil olmak üzere yeni yatırım ve ortak çalışma başlıklarıyla daha da derinleştirmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA