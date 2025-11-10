Türkiye ve Shandong Eyaleti Arasındaki Ticaret Hacmi Artıyor

JİNAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Türkiye ile Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti arasında ticaret, ihracat hacminin artması, lojistiğin iyileştirilmesi ve sektörel işbirliğinin genişlemesiyle büyümeye devam ediyor.

Yerel gümrük verilerine göre Qingdao Limanı'ndan Türkiye'ye yapılan ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 19,456 milyar yuana (2,73 milyar ABD doları) ulaştı. Başlıca ihraç ürünleri arasında mekanik ve elektrikli ürünler, temel organik kimyasallar ve tarım ürünleri yer aldı. Metal cevherleri, tarım ürünleri ve tekstil malzemelerinin başı çektiği ithalat ise yüzde 18,6 artışla 4,814 milyar yuana ulaştı.

Bu yılın başlarında 140 milyon ABD dolarının üzerinde değere sahip transformatör ve makine taşıyan tam yüklü bir ro-ro gemisi, kıyı eyaletinin Yantai Limanı'ndan ayrılmıştı. Ortadoğu'ya yapılan bu sevkiyatla "Yantai-Türkiye Kapsamlı Lojistik Koridoru'nda" yeni bir tekli sevkiyat rekoru kırılmış oldu.

2024 yılında faaliyete geçen koridor, Yantai Limanı, Abu Dabi'nin Halife Limanı, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı ve Barselona Limanı'nı birbirine bağlıyor. Verimli bir çok modlu lojistik ağıyla koridorun küresel ticaret ve bölgesel ekonomik büyümeyi hızlandırması bekleniyor.

Türkiye'nin Shandong'un dış ticaretindeki rolü, lojistik bağlantıların artmasıyla daha önemli hale geldi. Shandong Eyaleti Ticaret Departmanı'nın ağustos sonunda İstanbul'da düzenlediği satın alma fuarı, ihracatçılar ile Türk alıcılar arasında doğrudan iş görüşmeleri için uygun bir platform işlevi gördü.

Çinli markalar aynı zamanda Türkiye'deki varlıklarını da güçlendiriyor. Ev aletleri alanında dünya lideri olan Haier Grubu, ülkedeki yatırımlarını ve fabrika inşaatlarını hızlandırmış durumda. Şirket, bugüne kadar akıllı ev aletleri konusunda 185 milyon eurodan fazla yatırım yaptı.

İlk olarak Eskişehir'de mutfak aletleri fabrikası kuran Haier, daha sonra 100 milyon euro yatırımla akıllı üretim üssü inşa ederek ülkedeki varlığını büyüttü. 340.000 metrekareye yayılan tesiste an itibarıyla yaklaşık 1.600 kişi istihdam ediliyor.

Haier'den bir iş yöneticisi, "Hızlı kentleşme, Türkiye'de mutfak aletlerine olan talebi artırıyor. Haier, yerel tercihlere uygun akıllı mutfak ve yaşam tarzı çözümleri sunuyor. Yerelleşmeyi artırmak üzere yapay zeka destekli pişirme, sesle kontrol ve Türk mutfak eşyaları ve tariflerine göre özel olarak tasarlanmış özellikler de sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Modernize edilmiş lojistik ve inovasyon odaklı sektörlerle ivme kazanmaya devam eden Türkiye-Shandong ortaklığı, hem ticaretin büyümesine güç veriyor hem de Türkiye ve Çin arasındaki akıllı imalat işbirliğinin bir sonraki aşamasına geçişi sağlıyor.