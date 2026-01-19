Haberler

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ve 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı Ankara'da Yapılacak

Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ve 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantılarda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenecek.

(ANKARA) - Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Dördüncü Toplantısı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla düzenlenecek 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın'ın katılacağı 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Dışişleri kaynaklarının aktardığına göre Bakan Fidan'ın, zirvelerde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulaması, bu çerçevede ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma/bağlantısallık, tarım, turizm, sağlık ve kültürel alanlar başta olmak üzere iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını ve iki ülke arasında askeri ve savunma sanayi ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında iş birliğini derinleştirmeye yönelik gayretlerin sürdürülmesinin beklendiğini kaydetmesi beklenen toplantıda, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru"nun tamamen işlevsel hale getirilmesi için Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Bakanlar Mekanizması çerçevesindeki çalışmaların devamının elzem olduğunun altını çizmesi, ayrıca Afganistan ve Filistin meselesi dahil, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında Özbek muhataplarıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

