Haberler

Türk ve Nijeryalı iş insanları başkent Abuja'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk ve Nijeryalı iş insanları, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Mehmet Poroy, Türkiye-Nijerya ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını belirtti. Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Oye ise iki ülke arasındaki işbirliğinin sorunsuz devam ettiğini vurguladı.

Türk ve Nijeryalı iş insanları, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türk ve Nijeryalı iş insanları katıldı.

Büyükelçi Poroy, resepsiyondaki konuşmasında, Türkiye- Nijerya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Poroy, "Bu buluşmanın Türkiye- Nijerya ticaret ve yatırım ilişkilerinin hızla gelişmesine katkı sunmasını umuyorum. Biz de Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği olarak bu doğrultuda yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Nijerya arasında sömürgecilik geçmişi olmadı"

Nijerya- Türkiye İş Konseyi (NTBC) Başkanı Dele Oye ise Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin tarihten gelen bir engel taşımadığını vurguladı.

Oye, iki ülke arasındaki işbirliğinin uyumlu şekilde ilerlediğini dile getirerek, "Türkiye ve Nijerya arasında sömürgecilik geçmişi olmadığı için ilişkiler her zaman sorunsuz yürümüştür. Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı işlerde yüzde 100 teknoloji transferi söz konusudur." dedi.

İki ülke arasında birçok yatırım ve iş fırsatı bulunduğunu belirten Oye, Türk ve Nijeryalı iş insanlarına sadece mal ticareti yapmakla kalmayıp karşılıklı yatırımları artırma çağrısında bulundu.

Resepsiyon, iş insanlarının sektörel işbirliği fırsatlarını değerlendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
title