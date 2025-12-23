Haberler

"2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

'2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı' dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Macaristan, 2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında 34 proje gerçekleştirdi. 28 projenin tamamlandığı dönemde, iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında işbirlikleri güçlendirildi.

Türkiye ve Macaristan'da, "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla bilim ve teknoloji alanında çok sayıda proje gerçekleştirildi.

2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı "Birlikte Daha İyi Bir Gelecek İçin" temasıyla icra edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan eylem planı kapsamındaki 34 projenin 28'i tamamlandı.

Bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla Türk ve Macar kuruluşları arasında birçok anlaşma imzalandı.

Türk ve Macar firmaları tarafından üniversite ve araştırma merkezlerinin katılımıyla inovasyona dayalı birçok proje geliştirilirken, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye ve Macaristan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde, 18 Aralık 2023'te imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 2025'i "Bilim ve İnovasyon Yılı" olarak ilan etmişti.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın hemen ardından bu yıl boyunca tesis edilen yeni tematik işbirliğinin, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilen ilişkilerin son dönemde yakaladığı ivmenin bir başka göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ekşioğlu, Türkiye ve Macaristan'ın, ikili ilişkilerin köklü geçmişini idrak ettikten hemen sonra parlak bir geleceği birlikte inşa edecek yeni işbirliklerinin temelini attığını vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler