'2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı' dolayısıyla çok sayıda proje hayata geçirildi

Türkiye ve Macaristan'da, "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" dolayısıyla bilim ve teknoloji alanında çok sayıda proje gerçekleştirildi.

2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı "Birlikte Daha İyi Bir Gelecek İçin" temasıyla icra edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan eylem planı kapsamındaki 34 projenin 28'i tamamlandı.

Bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla Türk ve Macar kuruluşları arasında birçok anlaşma imzalandı.

Türk ve Macar firmaları tarafından üniversite ve araştırma merkezlerinin katılımıyla inovasyona dayalı birçok proje geliştirilirken, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye ve Macaristan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde, 18 Aralık 2023'te imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 2025'i "Bilim ve İnovasyon Yılı" olarak ilan etmişti.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın hemen ardından bu yıl boyunca tesis edilen yeni tematik işbirliğinin, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilen ilişkilerin son dönemde yakaladığı ivmenin bir başka göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ekşioğlu, Türkiye ve Macaristan'ın, ikili ilişkilerin köklü geçmişini idrak ettikten hemen sonra parlak bir geleceği birlikte inşa edecek yeni işbirliklerinin temelini attığını vurguladı.