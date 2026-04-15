Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Astana'da Kazakistan ile Kek Protokolü ve Eylem Planı'nı İmzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile 67 maddelik Eylem Planı’nı imzaladı. Anlaşmanın, ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve tarım gibi birçok alanda iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Türkiye- Kazakistan 14. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapsamında, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile KEK Protokolü ve 67 maddelik Eylem Planı'nı imzaladı. Yılmaz, "Ticaretten yatırımlara, sanayiden ulaştırma ve enerjiye, eğitimden tarım ve sağlığa kadar geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak somut adımlarda mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Astana'da düzenlenen 14. Dönem KEK Toplantısı kapsamında, Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile KEK Protokolü'nü ve 67 maddelik Eylem Planı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda; ticaretten yatırımlara, sanayiden ulaştırma ve enerjiye, eğitimden tarım ve sağlığa kadar geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak somut adımlarda mutabık kaldık."

İmzaladığımız Eylem Planı'nda öngördüğümüz somut iş birliği adımlarımızla Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar tutarındaki ikili ticaret hedefimize kısa dönemde ulaşmayı öngörüyoruz. Bu hedeflerimizin yanı sıra, ata yurdumuz Kazakistan'la köklü kardeşliğimizi güçlendirirken, Avrasya'nın yükünü taşıyacak Orta Koridor'u sağlamlaştırmaya ve ortak refahımızı artırmaya kararlıyız. Bu vesileyle, KEK Protokolü ve Eylem Planı'nın ülkelerimiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

