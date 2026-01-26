Haberler

Türkiye ile Katar Arasında Adli İşbirliği Görüşmesi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Katar arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi ve hukuki reform süreçlerini ele aldı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Adalet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile Türkiye ile Katar arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ile hukuki reform süreçleri ele alındı. Taraflar, Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin güçlü olduğu Katar ile adli işbirliğinin yanı sıra her alandaki ilişkilerin geliştirilmesinin sürdürüleceğini vurguladı.

