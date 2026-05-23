Bakan Bayraktar, Botaş ile İtalyan Enerji Şirketi Edison Arasında İş Birliği Mutabakatı İmzalandığını Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison arasında doğal gaz ve LNG alanlarında iş birliği için Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğal gaz ve LNG alanlarında potansiyel iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğal gaz ve LNG alanlarında potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı."

Anlaşma kapsamında doğal gaz ve LNG ticaretinden swap operasyonlarına, ortak ticari fırsatlardan Türkiye ile İtalya arasında kurulması planlanan olası boru hattı bağlantısına kadar geniş bir sahada birlikte çalışacağız. Kuracağımız Ortak Çalışma Grubu ile de teknik ve ticari tecrübelerimizi birleştireceğiz.

Bu stratejik ortaklığın ülkelerimizin kalkınmasına, Akdeniz Havzası'ndaki bağlantılarımıza ve bölgesel enerji arz güvenliğine güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
