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Türkiye ve İran Arasındaki Turizm İşbirliği Görüşüldü

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ile iki ülke arasındaki işbirliği konularını ve yaklaşan turizm bakanları toplantısını görüştü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü.

Tahran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kırlangıç, Tahran'da İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Emiri ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kırlangıç'ın Bakan Emiri ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ve 26 Nisan'da Erzurum'da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları toplantısı ele alındı.

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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