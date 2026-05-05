Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan Erivan'da Görüştü

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Kars-Gümrü demiryolunun faaliyete geçirilmesi ve İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonu ile ilgili görüşmelerde bulundu.

(ANKARA)- Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi (E) Serdar Kılıç ile Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 5 Mayıs 2026'da 3. Erivan Diyalog Forumu marjında bir araya geldi. Görüşmede, Kars-Gümrü demiryolunun faaliyete geçirilmesi ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortak restorasyonu başlıkları öne çıktı.

Görüşmede taraflar, normalleşme sürecinin güncel seyri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun yakın zamanda gerçekleştirdiği toplantıdan duyulan memnuniyet dile getirildi. Taraflar, söz konusu demiryolu hattının en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hem Türkiye hem de Ermenistan açısından ortak fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Özel Temsilciler ayrıca, tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin protokolün imzalandığını kaydetti. Bu adımın ikili iş birliğini teşvik edeceği, kurumlar arasındaki iletişimi geliştireceği ve bölgesel turizme önemli katkı sunacağı vurgulandı.

