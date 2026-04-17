Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Azerbaycanlı Mevkidaşı Şahbazov İle Enerji Arz Güvenliğini Ele Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüşerek iki ülke arasındaki enerji işbirliğini derinleştirmek ve enerji arz güvenliğini artırmak için stratejik adımları ele aldı.

( ANTALYA ) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026) marjında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını güçlendirecek kritik başlıkları ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Antalya'da bir araya geldi. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı payşaımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut iş birliklerimizin derinleştirilmesi ve bölgesel enerji dengeleri çerçevesinde ortak adımlarımızı ele aldık. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığının yalnızca iki ülke için değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından da kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha teyit ettik. Karşılıklı güvene dayalı bu güçlü iş birliğini, yeni projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

