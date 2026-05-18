Türkiye ile Azerbaycan arasında binalarda enerji verimliliği işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında binalarda enerji verimliliği, enerji kimlik belgesi ve yenilenebilir enerji alanlarında teknik işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13) kapsamında bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile görüştü.

Görüşme sonunda Kurum ve Şahbazov, iki bakanlık arasında binalarda enerji verimliliği alanında teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attı.

Zapta göre taraflar, binalarda enerji performansı, enerji kimlik belgesi uygulamaları, enerji verimliliği mevzuatı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı alanlarında işbirliği yapacak.

Taraflar ayrıca enerji performansı hesaplama metodolojileri, teknik eğitim programları, uzman değişimi ve ortak yazılım çalışmaları konusunda deneyim paylaşımında bulunacak.

Mutabakat zaptında, teknik ziyaretler düzenlenmesi, araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımının artırılması ile kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin işbirliği süreçlerine dahil edilmesi de öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
