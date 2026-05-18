Çevre Bakanı Kurum, Azerbaycan ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile Binalarda Enerji Verimliliği Teknik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile Bakü'de bir araya geldiğini belirtti.

Binalarda Enerji Verimliliği Teknik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını aktaran Kurum, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyacak olan anlaşma ile hem binalarda enerji performansına ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacak, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik ortak adımlar atacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan ile ülkemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

