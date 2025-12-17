Haberler

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 Nitelikli İşçi Alımı Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 263 nitelikli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular bugün başladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 263 nitelikli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye Taşkömürü Kurumu'muzun (TTK) gücüne güç katacak 263 yeni çalışma arkadaşımızı kadrolarımıza dahil ediyoruz. Nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecini bugün itibari ile başlattık. Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

