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COP31'de Türkiye'nin Depozito Sistemi Tanıtılacak

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Antalya'daki COP31'de, Türkiye'nin yerli ve dijital depozito yönetim modeli DOA, uluslararası katılımcılara tanıtılacak. Zirvede Depozito İade Makineleri kurulacak ve yıllık 20 milyar ambalajın geri dönüşümü ile ekonomiye 1 milyar dolar katkı hedefleniyor.

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin aktif olarak kullanılması ve Türkiye'nin depozito yönetiminde geliştirdiği yerli, dijital ve izlenebilir modelin uluslararası katılımcılara tanıtılması planlanıyor.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen DOA'nın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken sistemin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor.

Bu kapsamda, Antalya'da düzenlenecek COP31'in gerçekleştirileceği alanlar ile ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olacağı noktalara Depozito İade Makinelerinin (DİM) yerleştirilmesi planlanıyor.

Zirve boyunca farklı ülkelerden katılımcılar DOA'yı doğrudan deneyimleme imkanı bulacak.

Böylece Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonunun yanı sıra geri dönüşüm altyapısında ulaştığı nokta ve depozito yönetimindeki teknoloji kapasitesinin uluslararası kamuoyuna gösterilmesi hedefleniyor.

Yılda 20 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor

DOA'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla Türkiye'de her yıl tüketilen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının sistem kapsamına girmesi öngörülüyor.

Geri toplama oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüm sürecine kazandırılması hedefleniyor.

Depozito sistemi uygulayan ülkelerde ambalaj toplama ve geri dönüşüm oranları yüzde 80-90 ve üzeri seviyelere ulaşırken, Türkiye'de de sistem yaygınlaştıkça yüzde 80'lik geri toplama oranının daha ileri taşınması amaçlanıyor.

Ekonomiye yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı

Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla ham madde ithalatında yüzde 35-40 oranında azalma ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı öngörülüyor.

Yerli Depozito İade Makinesi üretimi, saha operasyonları ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesiyle Türkiye'nin depozito yönetim teknolojileri geliştiren ve bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilen ülkelerden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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