Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Güncelleme:
Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri açıkladı. Listenin zirvesinde, savunma sanayiinde öncü çalışmalarıyla bilinen Selçuk Bayraktar yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR İLK SIRADA

Bayraktar, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira gelir vergisi ödeyerek Türkiye'nin en çok vergi veren ismi oldu. Onu ağabeyi Lütfü Haluk Bayraktar takip etti. Bayraktar, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti.

KOÇ AİLESİ LİSTENİN 4. SIRASINDA

Listenin üçüncü sırasında yer alan mükellef, isminin açıklamasını istemedi. Dördüncü sırada iş insanı Mustafa Rahmi Koç 757 milyon 755 bin 302 lira vergiyle yer alırken, Mehmet Ömer Koç ise 356 milyon 169 bin 109 lira ile 12'nci sırada kendine yer buldu. Listenin 10'uncu sırasında ise Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira vergiyle dikkat çekti. Birçok mükellefin ise adının açıklanmasını istemediği bildirildi.

5.1 MİLYON KİŞİ BEYANNAME VERDİ

2024 yılı için Türkiye genelinde 5 milyon 132 bin 895 mükellef gelir vergisi beyannamesi sundu. Beyannamelerle toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

EN ÇOK VERGİ ÖDEYENLERİN ŞEHİRLERİ

En fazla vergi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı da açıklandı. Buna göre; İstanbul 75 mükellef ile ilk sırada yer aldı. Onu Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) izledi. Türkiye genelinde her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyan ederken, ortalama 81 bin 526 TL vergi tahakkuk ettirildi.

Olgun Kızıltepe
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (85)

Haber YorumlarıJumanji:

Türkçe meali; Şimdiye kadar hakkında yazılan her şey doğruymuş. Yaşın kaç başın kaç bu kadar parayı ne kadar çabuk zamanda kazandın da rekorlar kırdın?

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme548
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Bu işin içinde bir iş var da neyse mevzu derin.

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme294
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Zoruna giden ne onu anlayamadim, adam Dünyaya ticaret yapıyor vergi kaçırmamış 1. Olmuş, yoksa Ekom ve avaraleri gibimi yapması gerekiyordu

yanıt84
yanıt30
Haber YorumlarıHalit:

sistem kurup çalmamışya dünya ülkelerine satmış

yanıt38
yanıt5
Haber YorumlarıAli Demir :

Troller gelmişler akşam yiyeceği makarnayı düşüneceğine gelmiş cahil aklıyla damadı savunuyor. Demiyor ki cb damadı nasıl bu kadar kazanıp bu kadar vergi verir! Demek ki devleti kullanarak önünü açmışız. Sadece yandaşların kazandığı bir ülkede kaybeden halklardır. Sizi sınırlı bir ölçüde yaşatıyorlar ama fazlası değil, kendileri sizi savunucusu hizmetkarı karısı yapıyor, siz karnımız doysun tv miz çalışsın yeter mantığındasınız.

yanıt8
yanıt25
Haber YorumlarıLale:

Tabiki var kimin parasını kime veriyorsun

yanıt2
yanıt10
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Adamı tebrik edin en azından beşli müteahhit çetesi gibi üstüne yatmamış vergisini ödemiş hani ali cengiz oyunu yapanlar falan nerede sıralamada:))

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Vergi borçları affedilen , ertelenen , yapılandırılan vs leri de yazaydınız...

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Pakistana savas var ayagina 400 iha gonderdik devletin kasasindan milyarlar cikti savasta yok.babasi damadi adina satis yapti konu baba ogul sirket ortak.gazzeye niye gondermedi israillerde aselsan telsizler var yolsuzlugun kanuni yonude bu iste.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme81
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

gazzeden bizene ? filistin bile gazzeyi silmiş ortadan

yanıt4
yanıt24
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
