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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Mısır'daki Türk-Arap Yatırımlarını İnceledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Mısır'daki Türk-Arap Yatırımlarını İnceledi
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Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk-Arap ortaklığındaki Şarabati Holding'in yatırımlarını gözden geçirdi. Çeşitli sanayi tesislerini ziyaret eden Şen, Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi beklediklerini ifade etti.

Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Sedat şehrinde Türk-Arap ortaklığındaki Şarabati Holding'in yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Kahire'nin batısında bulunan Sedat şehrindeki sanayi tesislerine ziyarette bulunan Şen, tekstil ve prefabrik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk-Arap ortaklığındaki Şarabati şirketinin yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Orta Doğu çapında faaliyet gösteren Al Roubaia Fourtex Tekstil ile Modern Beton ve Çimento şirketlerini bünyesinde barındıran Şarabati Holding'in Türkiye ve Mısır'da fabrikaları bulunuyor.

Şen, Şarabati Holding'in 24 milyon dolarlık yatırımla kurulmakta olan yeni tekstil fabrikasını ve 34 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen gaz beton fabrikasının yanı sıra diğer yatırımları da gezdi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere değinen Şen, iki ülke arasında ekonomik entegrasyon ve birlikte kalkınma yolunda önemli gelişmeler beklediğini belirtti.

Bu yılın sonlarında faaliyete geçmesi beklenen gaz beton fabrikası hakkında konuşan Şen, gaz beton üretiminin Türkiye'den tecrübeyle Mısır'da üretileceğini kaydetti.

Şarabati Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Şarabati ise Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır hükümetine Türk yatırımlarına sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Şen, Şarabati ile Sedat şehrinde Türk Teknik Okulu ve Mısır'da Türk Yatırımcıları Cemiyeti kurulması konusunda da istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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