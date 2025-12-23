2026 ihracat hedefi 282 milyar dolar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2026'daki ihracat hedefinin 282 milyar dolar olduğunu söyledi.

TİM'in 'Türkiye İhracat Buluşmaları' TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve ihracatçıların katılımıyla Antalya'da yapıldı. Türkiye'nin 2015-2025 arası ihracatı ve 2028'e kadarki hedeflerin yer aldığı tablo üzerinden değerlendirmede bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, son yıllardaki ihracat artışlarına dikkati çekti. Gültepe, bu yıl 11 aylık dönem ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4- 3,5'e yakın artış olduğunu söyledi. Gültepe, "Tahmin ediyorum ki bu artış oranında 2025'i tamamlamış oluruz. Orta Vadeli Program'da 2028 yılındaki ihracat hedefi, en son açıklanan 375 milyar dolardan 308,5 milyar dolara indirildi. 2026'daki hedefimiz 282 milyar dolar" dedi.

SURİYE'YE İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Bu yıl ülkelere göre ihracat verilerinde Almanya'nın 20,4 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığı ve yüzde 8,6'lık artış olduğundan bahseden Gültepe, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a ihracatın yüzde 9 artışla 15,1 milyar doları aştığını söyledi. Gültepe, bu yıl Suriye'nin ise yüzde 54'ü aşan artış ve 3 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada olduğunu kaydetti.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI

Hizmet ihracatı hedeflerini de açıklayan Gültepe, 2028 yılı için 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, sektörlere ve bölgelere göre ihracat verileri hakkında bilgiler verdi. İhracatta yüksek, orta ve düşük teknolojiyle ilgili Türkiye'nin verilerini paylaşan Gültepe, "Orta ve düşük teknoloji toplam 145 milyar dolar, orta yüksek teknolojiyle 100 milyar dolar. Toplam 245 milyar dolar. Sürekli söyleniyor 'yüksek teknoloji, katma değerli üretim', rakamları da gördüğünüz gibi 2015'te 5,3 milyar dolardan en fazla geldiğimiz nokta 10 yılda 9,4 milyar dolar. Yani iki katı arttı ama toplamı 10 milyar dolar da olamamış. İhracat yüzdesel dağılımları düşük teknoloji yüzde 30'a yakın, orta düşük teknoloji yüzde 27, orta yüksek teknoloji yüzde 39 ve yüksek teknolojinin payı 2015-2025 arasında 3,3, 3,1 olmuş. 2023'te en yüksek 3,8 olmuş. Yani ihracatın artış oranına bağlı olarak yüksek teknoloji yerinde sayıyor" dedi.

SON 3 YILDAKİ SIKINTI

Hazır giyim sektöründe 5 milyar dolarlık ithalattan örnek veren Gültepe, Türkiye'nin üretmek yerine daha fazla ithalat yapma yollarını seçtiğini belirterek, "Son üç yılda özellikle üretici, ihracatçının yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi aslında burası. 2022'nin ocak ayını baz alarak üç yıllık periyotta yaşamış olduğumuz sıkıntı aslında şöyle; 2022-2025 ocak ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 424 oldu. Enflasyon artışı yüzde 356, Euro-TL kur artışı yüzde 218, Dolar-TL kur artışı yüzde 212. İşte özellikle korelasyonun bozulduğu nokta bu, rekabetçiliğimizin bozulduğu nokta bu. Konuştuğumuz konu bu. Son üç yılda Türkiye pahalı olduysa özellikle kurdaki baskının burada ne şekilde olduğu belli" diye konuştu.

Toplantının sonunda TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB ve sektörlerin önceki dönem başkanlarına plaket takdim etti.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,