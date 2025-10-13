Türkiye'nin GITEX Global Fuarı'ndaki Katılımı Teşvik Ediyor

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, GITEX Global Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret ederek, "Bu katılım, Türkiye'nin girişimci ruhunun, teknolojik alanda da artık küresel ölçekte varlık gösterdiğinin somut bir göstergesi. İnşallah buradaki bu katılım, verimli işbirliklerine, küresel hikayelere vesile olur." dedi.

Göktaş, Dubai'de düzenlenen, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global 2025'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin, "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturduğu ortak pavilyonu ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Göktaş, fuarın alanında dünyada ilk üçe girdiğini, Türk girişimcilerin dünyayla irtibatlandırılması açısından çok değerli olduğunu söyledi.

"Turcorn Lounge" kapsamında firmaların burada da varlık göstermelerinden gurur duyduklarını dile getiren Göktaş, "Fuarda, 7 bine yakın katılımcı var. Bu katılım, Türkiye'nin girişimci ruhunun, teknolojik alanda da artık küresel ölçekte varlık gösterdiğinin somut bir göstergesi. İnşallah buradaki katılım, verimli işbirliklerine, küresel hikayelere vesile olur. Bu fuar, Paris ve benzeri yerlerde yapılanların neredeyse 3 katı büyüklüğünde." diye konuştu.

Göktaş, fuarda "Turcorn Lounge" konseptini çok çekici bulduğuna değinerek, ziyaretçilerin Türkiye'de hissetmelerini de sağlayan bir mekan yapıldığını ifade etti. Stantlar yerine bir alan ayrılarak, Türk mutfağından bazı ikramlarla, yatırımcıların ağırlandığını aktaran Göktaş, aynı zamanda girişimcilerin, her gün belirli saatlerle ekran önünde kendilerini tanıtan sunumlar yapabildiğini anlattı.

Türkiye ve BAE işbirliği potansiyeli

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin, yatırımlar açısından çok önemli potansiyeller barındırdığının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"BAE, bölgede ilgi odağı olmayı başarabilmiş ve sermayesi son derece güçlü bir ülke. Fakat insan kaynakları açısından Türkiye'nin avantajlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve BAE arasındaki işbirliğinin, çok daha verimli ve kazançlı işler yapmak için vesile teşkil edeceğini, her iki taraf da biliyor. Bu nedenle özellikle son 3 yıldır, ilişkilerimizde belirgin bir artış söz konusu. Sadece Türkiye ve BAE arasında ikili bir işbirliği değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde de işbirliği açısından önemli görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda, bunların somut bir şekilde sahaya da yansıyacağına inanıyorum ve her iki ülkenin refahına olumlu bir şekilde katkı sunacağını düşünüyorum. Buradaki katılımcı arkadaşlara verimli görüşmeler yapmalarını ve buradan da yeni başarı hikayelerinin doğmasını ümit ediyorum."