Büyükelçi: Afrika küresel dengeyi değiştirecek

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Afrika'nın bugün kullanılan dünya haritalarında gerçek ölçeğinin altında gösterildiğini belirterek, "Kıta, genç nüfusu, doğal kaynakları, kültürel çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle geleceğin en önemli küresel merkezlerinden biri olmaya aday oluyor. Afrika'nın geleceği küresel dengeleri şekillendirecek." dedi.

Büyükelçi Güngör, AA muhabirine, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkileri ve Gana ile işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'ya yönelik politikalarının "bütüncül bakış, eşitlik temelli ilişki, kazan-kazan yaklaşımı, bağlantısallık ve sahada varlık" ilkeleri üzerine kurulduğunu ifade eden Güngör, kıtanın birlik ve istikrarının tüm dünya açısından önemli olduğunu vurguladı.

Güngör, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler yaklaşımını destekliyoruz. Afrika'yı bir rekabet alanı olarak görmeyen politikalarımız, Ganalı muhataplarımız tarafından da olumlu karşılanıyor." dedi.

Türkiye'nin kıtanın büyüklüğü ve çeşitliliğini dikkate alarak son yıllarda güçlü bir diplomatik ağ oluşturduğuna dikkati çeken Güngör, Afrika'da yalnızca diplomatik değil ekonomik, kültürel ve insani alanlarda da sahada aktif şekilde yer aldığını belirtti.

İstanbul, Afrika için buluşma noktası haline geldi

Türkiye'nin Afrika ile bağlantısallığının güçlenmesinde Türk Hava Yolları'nın (THY) önemli rol oynadığına işaret eden Güngör, şirketin Afrika'da yaklaşık 60 noktaya uçtuğunu ve kıtadaki en büyük "Afrikalı olmayan hava yolu" konumunda bulunduğunu söyledi.

Güngör, Gana'dan haftalık 12 uçuş yapıldığını belirterek, "Yılda 100 binin üzerinde yolcu, İstanbul üzerinden seyahat ediyor. Afrika'nın farklı noktalarından uçuşlar düşünüldüğünde İstanbul, Afrika için önemli bir buluşma merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın büyüme ve üretim potansiyeli ile Türkiye'nin stratejik konumunun birbirini tamamladığını vurgulayan Güngör, ilerleyen dönemde Türkiye'nin Afrika açısından daha da önemli hale geleceğini dile getirdi.

"Türkiye, güvenilir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor"

Gana'nın, Batı Afrika'da Nijerya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu belirten Güngör, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Güngör, Gana'da yaklaşık 3 bin Türk vatandaşının yaşadığı ve ülke kayıtlarına göre yaklaşık 800 Türk işletmesinin faaliyet gösterdiği bilgisini verdi.

Türk kurumları, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin çözüm odaklı yaklaşımının güven oluşturduğunu belirten Güngör, özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projelerinin yerel düzeyde dikkat çektiğini anlattı.

TİKA'nın doğrudan ihtiyaç sahibi topluluklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Güngör, "Küçük bütçelerle ciddi katkılar sunabiliyor. TİKA'nın çalışma modeli, yerel çevrelerde örnek olarak değerlendiriliyor." dedi.

Türk firmalarının ise dinamik çalışma anlayışlarıyla Gana'nın önemli ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunduklarını ifade eden Güngör, kalite ve iş takvimine bağlılıklarıyla olumlu şekilde öne çıktıklarını söyledi.

Eğitim ve kültürel ilişkiler güçleniyor

Güngör, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okuluna Gana'da ilginin giderek arttığını belirterek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslarıyla Türkiye'de eğitim gören Ganalı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Türkiye mezunlarının kültür, sağlık ve kamu yönetimi gibi alanlarda Gana'ya katkı sunduklarını ifade eden Güngör, bunun iki ülke ilişkilerinin sosyal boyutunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşları ile Türk vatandaşlarının ülkenin farklı bölgelerinde yürüttüğü okul, su kuyusu, cami ve sağlık taraması projelerinin Türkiye'nin yumuşak gücünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Güngör, "Tüm bu çalışmalar, Türkiye'yi, Afrika'nın kendi hedefleri doğrultusunda şekillenen geleceğinde ciddi ve önemli bir ortak haline getiriyor." diye konuştu.