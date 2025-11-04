Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye - Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. dönem toplantısında yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek amacıyla önemli bir protokol imzaladı. Bu protokol, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve karşılıklı güveni güçlendirmeyi hedefliyor.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,  Türkiye - Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4'üncü dönem toplantısının gerçekleştirdiklerini sosyal medya hesabından duyurarak, "İmzalanan bu protokol, iki ülke arasında gelişen ticaret hacminin, artan karşılıklı güvenin ve ortak kalkınma vizyonunun somut bir göstergesi niteliğinde" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,  Türkiye - Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4'üncü dönem toplantısının Ankara'da gerçekleştirdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye–Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı ile ekonomik ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gıda işleme, tarım teknolojileri, tekstil makineleri ve yatırım projeleri alanlarında yeni iş birliği adımlarını belirledik. İmzalanan bu protokol, iki ülke arasında gelişen ticaret hacminin, artan karşılıklı güvenin ve ortak kalkınma vizyonunun somut bir göstergesi niteliğinde."

