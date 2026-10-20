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Türkiye Floor Curling Federasyonu Edirne'de aday hakem kursu açacak

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Türkiye Floor Curling Federasyonu, Edirne'de yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla aday hakem kursu düzenleyecek. Adaylar başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabilecek, kurs tarihi ve şartları daha sonra duyurulacak.

Türkiye Floor Curling Federasyonu tarafından Edirne'de Floor Curling Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenlenecek.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kentte floor curling branşında görev alacak yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla kurs açılması planlanıyor.

Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabilecek.

Kursun tarihine ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulması bekleniyor.

Kaynak: AA
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