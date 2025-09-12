Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci İçin Önemli Adım

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan'da temaslarda bulunmak üzere gittiği Iğdır'da Vali Ercan Turan ile görüştü. Kılıç, Alican Sınır kapısından geçerek bugün Ermenistan'a gitti.

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, temaslarda bulunmak üzere Ermenistan'a gitti. Öncesinde Iğdır'a giden Kılıç, Vali Ercan Turan ile görüştü. Kılıç, şöyle konuştu:

"Normalleşme sürecini karşılıklı iyi niyet ve samimiyetle yürütmek en büyük temennimizdir. Bu çalışmalar yalnızca iki ülke için değil, bölgenin barışına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Bugün burada attığımız adım, gelecekte tüm bölge ülkeleriyle iş birliğinin gelişmesine de zemin hazırlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu süreci kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ermenistan tarafı sınır kapısının açılmasından yana sınır kapsı açılacak diye açıklama yapmışlar istiyorlar açılsın. Bazı teknik konular üzerinde çalışıyoruz bunları halledince sınır kapıları açılacak. Çalışmaları yeniden gözden geçireceğiz. Geçmiş çalışmaları teyit edeceğiz. Çalışmalar tamamlanınca açılması gerekiyor."

"Kapının açılması bölgeye canlılık katacak"

Vali Ercan Turan, ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Yürütülen çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Özellikle bu bölge açısından kapının açılması büyük önem taşıyor. Bunun sadece Türkiye ile Ermenistan arasında değil, tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi bakımından da önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Kapının açılmasıyla birlikte ticaret, kültürel etkileşim ve insan hareketliliği artacak, Iğdır da bundan doğrudan fayda sağlayacaktır. İnşallah bu süreç olumlu sonuçlar verecektir" dedi.