Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Başladı

Güncelleme:
Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan'a geçerek normalleşme süreci için görüşmelere başladı. İki ülkenin menfaatine olumlu kararlar alınması umuluyor.

Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, birtakım görüşmeler yapmak üzere Ermenistan'a geçti.

Büyükelçi Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Uzer ve beraberindeki heyetle Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'na geldi.

Kılıç, "İnşallah güzel bir görüşme olur. İki ülkenin menfaati açısından olumlu kararlar alacağız diye ümit ediyorum." dedi.

Heyet, daha sonra buradaki Alican Köprüsü'nden geçerek Ermenistan'a gitti.

Türkiye ve Ermenistan heyeti, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da birtakım görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
