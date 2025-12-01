Türkiye Ekonomisi 2025 Yılının Üçüncü Çeyreğinde %3,7 Büyüdü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) istatistiklerine ilişkin, "Yılın ilk dokuz ayında büyüme hızımız yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke, G20'de ise 5. ülke olduk" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Bolat, yazılı açıklamasında, 2025 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) istatistiklerini değerlendirdi.

Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5 ve 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme kaydettiğini belirten Bolat, Türkiye'nin büyüme hızının 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

Bolat, "2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,7 olarak kaydedilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında büyüme hızımız yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke, G20'de ise 5. ülke olduk" ifadesini kullandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttığını aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"2022 yılında 925 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmişti. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşmıştır. Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payı tarihsel ortalamaların altındaki seyrine devam ediyor. 2022 yılında yüzde 5, 2023 yılında yüzde 3,5 ve 2024 yılında ise yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 olarak tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: yüzde 3,5) altında seyretmeye devam etmektedir. İhracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarken, ithalat yüzde 4,4 azalmıştır. Yatırım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak ekonomik büyümeye 2,8 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür."

"Tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen güçlü bir performans"

Ticaret Bakanı Bolat, işsizlik oranının son 30 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini, üretim, yatırım ve ihracat artışı, işgücü göstergelerine de yansıdığını belirterek, "İşsizlik oranı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'nun altında kalmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat, 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinin, zorlu küresel şartlar ile kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen güçlü bir performans sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."