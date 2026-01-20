Haberler

Tahsin Çimen: Türkiye Ekonomi Alanında Güçlü Bir Sürece Giriyor

Tahsin Çimen: Türkiye Ekonomi Alanında Güçlü Bir Sürece Giriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş insanı Tahsin Çimen, Türkiye'nin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü bir süreçte olduğunu belirtti. Siyasi istikrar ve güçlü liderliğin yatırım ortamını güçlendirdiğini vurgulayan Çimen, stratejik sektörlerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Türk iş insanlarının, bu süreçte yatırımlarını artırarak devletin hedeflerine katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

İŞ insanı Tahsin Çimen, "Türkiye küresel ekonomik dalgalanmalara ve bölgesel krizlere rağmen ekonomik açıdan daha güçlü bir sürece girdi" dedi.

Uluslararası ekonomi politikalarının, yurt dışında faaliyet gösteren Türk iş insanları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çimen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve çok yönlü diplomasi anlayışı bizim için önemli bir güven kaynağı oluyor. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk dünyasındaki siyasi ağırlığı ve devlet aklını temsil eden duruşu, Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştiriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bu dönemdeki en büyük avantajının siyasi istikrar ve güçlü liderlik olduğuna işaret eden Çimen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz yönetimi, ekonomi ve dış politika alanlarındaki tecrübesi piyasalara güven veriyor. Bu istikrar yatırım ortamını güçlendiriyor ve uluslararası iş dünyasında Türkiye'ye olan ilgiyi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Stratejik sektörlerde yakalanan ivmeye de değinen Çimen, "Üretim, ihracat, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Uzun vadeli vizyon ve istikrarlı yönetim anlayışı sayesinde Türkiye ekonomisi daha dayanıklı bir yapıya kavuştu.Önümüzdeki dönemde bu kazanımların daha da güçleneceğine inanıyorum. Türk iş insanlarının bu süreci doğru okuyarak yatırımlarını artırması, devletin hedeflerine katkı sunması ve milletin refahı için daha fazla sorumluluk alarak çalışması gerekir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler

Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler! Polis müdahale etti
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

122 yıllık kulübün tarihini değiştirdi
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Tarihte bir ilk! Trump'ın resti sonrası piyasalar resmen alev aldı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu