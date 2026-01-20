Tahsin Çimen: Türkiye Ekonomi Alanında Güçlü Bir Sürece Giriyor

İŞ insanı Tahsin Çimen, "Türkiye küresel ekonomik dalgalanmalara ve bölgesel krizlere rağmen ekonomik açıdan daha güçlü bir sürece girdi" dedi.

Uluslararası ekonomi politikalarının, yurt dışında faaliyet gösteren Türk iş insanları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çimen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve çok yönlü diplomasi anlayışı bizim için önemli bir güven kaynağı oluyor. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk dünyasındaki siyasi ağırlığı ve devlet aklını temsil eden duruşu, Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştiriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bu dönemdeki en büyük avantajının siyasi istikrar ve güçlü liderlik olduğuna işaret eden Çimen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz yönetimi, ekonomi ve dış politika alanlarındaki tecrübesi piyasalara güven veriyor. Bu istikrar yatırım ortamını güçlendiriyor ve uluslararası iş dünyasında Türkiye'ye olan ilgiyi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Stratejik sektörlerde yakalanan ivmeye de değinen Çimen, "Üretim, ihracat, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Uzun vadeli vizyon ve istikrarlı yönetim anlayışı sayesinde Türkiye ekonomisi daha dayanıklı bir yapıya kavuştu.Önümüzdeki dönemde bu kazanımların daha da güçleneceğine inanıyorum. Türk iş insanlarının bu süreci doğru okuyarak yatırımlarını artırması, devletin hedeflerine katkı sunması ve milletin refahı için daha fazla sorumluluk alarak çalışması gerekir" dedi.