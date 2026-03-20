Büyükelçi Ünal'dan, Çin'in Batı'ya açılan kapısı Sincan ile işbirliğini geliştirme çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, 'Kuşak ve Yol' ile 'Orta Koridor' projeleri aracılığıyla Türkiye ve Çin'in işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bu girişimlerdeki önemi vurgulandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, "Kuşak ve Yol" ile "Orta Koridor" girişimlerinin merkezinde yer alan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile etkileşimi ve işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Büyükelçi Ünal, Sincan yerel hükümetinin, ramazan ayının son gününde, başkent Pekin'de büyükelçiler, diplomatlar ve uluslararası örgütlerin temsilcilerini davet ettiği özel yemeğe konuk oldu.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin'in, yüzyıllara dayanan iki medeniyet olarak uzun bir geçmişle sahip olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu ve Çin İmparatorluğunun kadim İpek Yolu üzerinde malların, teknolojilerin, fikirlerin ve kültürlerin alışverişini yaptığını belirtti.

Tarihte oluşan bu bağlantısallığın bugün Çin'in "Kuşak ve Yol" ve Türkiye'nin "Orta Koridor" projelerinin uyumlaştırılmasıyla güçlendiğini ifade eden Ünal, Sincan'ın bu girişimlerin merkezinde yer aldığını vurguladı.

Ünal, Sincan'ın, tarihteki rolüne benzer şekilde, Çin'in Batı'ya açılan kapısı olarak, bölgesi ve ötesiyle ekonomik, ticari ve kültürel bağlarını geliştiren bir liman işlevi gördüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnanıyoruz bölgede artan temaslar, ilişkilerimizi daha fazla geliştirecek, ikili ticari bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak, kültürel ve insanlar arası etkileşimler aracılığıyla coğrafi mesafeleri kısaltacaktır."

Kaynak: AA / Emre Aytekin
