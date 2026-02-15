Haberler

At, eşek, katır azaldı

At, eşek, katır azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de son 20 yılda at, eşek ve katır sayılarında büyük düşüş yaşandı. At sayısı yüzde 68, eşek sayısı yüzde 81 ve katır sayısı yüzde 83 azaldı. Bu düşüş, tarım ve ulaşımdaki teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'de tek tırnaklı hayvan varlığında 20 yılda at sayısı yüzde 68 düşüşle 65 bin 339'a, eşek sayısı yüzde 81 azalmayla 60 bin 332'ye, katır sayısı yüzde 83 düşüşle 12 bin 398'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hayvan varlığında 20 yılda at, eşek, katır sayısında düşüş yaşandı. Türkiye'de tarih boyunca hayvancılığın önemli öğelerinden birini oluşturan tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katır sayısı, tarım ve ulaşımdaki teknolojik gelişmeler nedeniyle hızla azaldı.

Türkiye'de 1991 yılında 1 milyon 631 bin 144 olan at, eşek, katır sayısı 2006'da 608 bin 845'e geriledi. 20 yıl önce 204 bin 352 at, 329 bin 475 eşek, 75 bin 18 katırın bulunduğu Türkiye'de 2016'da at sayısı 120 bin 40'a, eşek sayısı 151 bin 439'e, katır sayısı 38 bin 229'a geriledi. Geçen yıl ise at sayısı 65 bin 339, eşek sayısı 60 bin 332, katır sayısı 12 bin 398 olarak kayıtlara geçti. 2006'dan bu yana at sayısı yüzde 68, eşek sayısı yüzde 81, katır sayısı yüzde 83 azaldı. Geçen yıl deve varlığı 1055, domuz varlığı da 1388 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2006'da 43 milyon 232 bin 86 olan canlı hayvan sayısı, geçen yıl 75 milyon 583 bin 303'e yükseldi. Verilere göre sığır sayısı 17 milyon 544 bin 200, manda sayısı 164 bin 785, koyun sayısı 46 milyon 688 bin 813, keçi sayısı 11 milyon 185 bin 505 oldu. Kümes hayvanlarından hindi sayısı 3 milyon 192 bin, ördek sayısı 389 bin, kaz sayısı 1 milyon 264 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket