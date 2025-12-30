Disk-Ar: Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı Yüzde 29,1, İşsiz Sayısı İse 11 Milyon 890 Bine Çıktı

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) "İşsizliğin Görünümü – Aralık 2025" raporuna göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 890 bine yükseldi. Raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,1'e çıktığı, kadınlarda ise bu oranın yüzde 38,9'a ulaştığı belirtildi.

DİSK-AR tarafından 30 Aralık 2025'te yayımlanan raporda, TÜİK'in Kasım 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri esas alındı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklanırken, atıl işgücünü kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,1 oldu.

Raporda, dar tanımlı işsiz sayısının Kasım 2025 itibarıyla 3 milyon 98 bin olduğu, buna karşın DİSK-AR hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsiz sayısının 11 milyon 890 bine ulaştığı vurgulandı. Geniş tanımlı işsiz sayısının son iki yılda 3,2 milyon, son bir yılda ise 396 bin kişi arttığı kaydedildi.

5,2 milyon kişi çalışmak istiyor ama iş bulamıyor

Rapora göre, haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak isteyenlerin sayısı 3,6 milyona yükseldi. Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan potansiyel işgücü sayısı ise 5,2 milyon olarak hesaplandı. DİSK-AR, bu verilerin dar tanımlı işsizliğin işgücü piyasasındaki gerçek tabloyu yansıtmaktan uzak olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kadın işsizliği dikkat çekiyor

DİSK-AR raporunda, kadın işsizliğinin erkeklere göre çok daha yüksek seyrettiğine dikkat çekildi. Kasım 2025'te dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 23,1, kadınlarda ise yüzde 38,9 oldu. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile erkek işsizliği arasındaki farkın 15,8 puana ulaştığı ifade edildi.

Her 10 işsizden 8'i işsizlik ödeneği alamıyor

Raporda, işsizlik ödeneğinden yararlanabilenlerin oranının oldukça düşük olduğu da vurgulandı. TÜİK verilerine göre, Kasım 2025'te 3 milyon 98 bin olan dar tanımlı işsiz sayısına karşılık, İŞKUR verilerine göre yalnızca 502 bin 425 kişinin işsizlik ödeneği alabildiği belirtildi. Buna göre, işsizlerin yüzde 83,8'inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı kaydedildi.

DİSK-AR, raporunda geniş tanımlı işsizliğin hızla arttığını belirterek, istihdam politikalarının ve sosyal koruma mekanizmalarının yetersiz kaldığı uyarısında bulundu.