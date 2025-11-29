Haberler

Türkiye, Çinli Turistlerin Gözdesi Oluyor

Türkiye, zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle son yıllarda uluslararası turizmde önemli bir artış yaşıyor. Çinli turistlerin sayısı hızla artarken, bu durum sektördeki işbirliklerini güçlendiriyor.

NANNİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Türkiye, zengin tarihi, çeşitli kültürü ve ikonik manzaralarıyla son yıllarda uluslararası turizmde güçlü bir toparlanma yaşıyor. Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan ülke, giderek artan sayıda Çinli turisti ağırlıyor.

Resmi verilere göre Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı artmaya devam ederken, Çin ülkenin en hızlı büyüyen kaynak pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Sektör gözlemcileri, hava ulaşımındaki bağlantı imkanlarının iyileştirilmesi, insanlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve seyahat ürünlerinin giderek çeşitlendirilmesinin bu artışa katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde yaşayan Zhou Jun, bu yaz ailesiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etti. "Harikaydı. Tek bir günde iki farklı medeniyeti deneyimleyebiliyorsunuz" diyen Zhou, Boğaz'ın manzarasını, vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonlarını ve çeşitli tarihi mekanları özlemle anıyor. Zhou, "Gittiğim her yer unutulmazdı" diyor.

Kapadokya'nın sıcak hava balonlarının görsel çekiciliği, Çin'de yaratıcı bir "yerel yeniden keşfe" de ilham vermiş durumda. Guangxi'deki Liuzhou şehrinde, nehir kenarındaki bir park, renkli balon gösterileri, gece ışık gösterileri ve kamp temalı etkinlikler sayesinde yeni bir eğlence merkezi haline geldi.

Çinli internet kullanıcıları tarafından şakayla "Kapadokya'nın Liuzhou şubesi" olarak adlandırılan kamp alanı, bu yıl açıldığından beri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kamp alanı, birçok kullanıcının sosyal ağ sitesi Rednote'ta fotoğraflarını ve ziyaret deneyimlerini paylaştığı popüler bir çekim noktası haline geldi.

Guangxi Minzu Normal Üniversitesi'nde profesör olan Huang Xiaofen, bu tür etkinliklerin kültürel alışverişi ilgi çekici ve erişilebilir bir biçimde yansıttığını söyledi. Huang, "Herkes yurtdışına seyahat edemez, ancak insanlar yine de evlerinde benzer estetik ve duyguları yaşayabilirler. Bu, ortak kültürel semboller aracılığıyla karşılıklı anlayışı teşvik etmeye yardımcı olur" dedi.

Türkiye, Çin turizm pazarındaki payını daha da genişletmeye çalışırken, sektör uzmanları bu alandaki ikili işbirliğinin derinleşmesini bekliyor. Uzmanlar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bağlantıların ve kültürel alışverişin güçlenmesiyle, daha fazla Çinli gezginin gelecekteki seyahat planlarına bu kıtalar arası ülkeyi dahil edeceğini söylüyorlar.

Kaynak: Xinhua / Güncel
