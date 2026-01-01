Türkiye'den Çin'e Vizesiz Seyahat

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Türkiye, çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz seyahat imkanı tanıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Çinli yolcular 180 gün içinde 90 güne kadar olan konaklamalarında vize muafiyetinden yararlanabilecek. Uygulamanın 2 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İki ülke arasındaki ticareti ve turizmi güçlendirmeyi amaçlayan adım, Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri haline gelen Çin'den gelen turist sayısındaki önemli artışın ardından atıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)