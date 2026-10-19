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Türkiye-Belçika 4. Bakanlar Toplantısı yarın Brüksel'de yapılacak

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Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek katılacak.

"Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Çiftçi ve Gürlek, 20 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere 19-21 Ekim'de Belçika'ya ziyarette bulunacak.

Söz konusu toplantıda Belçika'yı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek.

Son olarak 2016'da Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis işbirliği, savunma sanayisi, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere, ikili işbirliği konuları ele alınacak.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Belçika ziyareti kapsamında ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda hitapta bulunması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İki ülke ilişkileri

Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı.

Son olarak, Belçika Kralı'nın eşi Kraliçe Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile bölge hükümetleri başbakanlarının yer aldığı bir heyetle, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025'te 9,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, bunun 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı da iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.

Kaynak: AA
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