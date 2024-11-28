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Türkiye Bankalar Birliği'nden Sahte Döviz Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği'nden Sahte Döviz Uyarısı
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Türkiye Bankalar Birliği, piyasada sahte döviz banknotlarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, sahte dövizle mücadele için gerekli kontrollerin yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Bankalar Birliği, "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği, piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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