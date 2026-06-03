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Türkiye'den "Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı"na geniş katılım

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı'na Türkiye, 76 firma ve milli pavilyonla katıldı. Fuarda Türk denizcilik sektörü tanıtıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı"na Türkiye'den çok sayıda firma katılım sağladı.

Atina'da 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gemicilik sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren fuarda, Türkiye, hem milli hem de şirketler bazındaki bireysel katılımla temsil edildi.

Milli Katılım Organizasyonunun Gemi, Yat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından düzenlendiği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ile Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) de katıldığı fuara, Türkiye 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 76 şirketle katıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Milli Pavilyonu'nu ve Türk firmalarını ziyaret etti.

Fuarda, İMEAK DTO'nun organize ettiği "Türk Denizcilik Sektörü" resepsiyonunda da dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri bir araya geldi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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