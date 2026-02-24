Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, American Turkish Business Roundtable heyetiyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ATBR Başkanı General James L. Jones ile görüşerek Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ve savunma sanayisi işbirliğini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General James L. Jones ve beraberindeki heyetle Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ekonomik ve savunma sanayisi işbirliği boyutlarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General Jones ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ekonomik ve savunma sanayisi işbirliği boyutları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

Trump tüm tuşlara basmaya başladı! CIA'den İran halkına bir çağrı var
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada