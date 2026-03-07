Haberler

Türkeli Kaymakamı Kandemir'den dokuma kursuna ziyaret

Türkeli Kaymakamı Kandemir'den dokuma kursuna ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Yazıcı köyünde açılan dokuma kursunu ziyaret etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Yazıcı köyünde açılan dokuma kursunu ziyaret etti.

Köyde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eski köy camisi lojmanında kurulan atölyede kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kandemir, ziyarette usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin hazırladığı dokuma ürünlerini inceleyen Kandemir, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının ve kadınların üretime katılmasının önemine dikkat çekti.

Kandemir, kursiyerlerin istek ve taleplerini dinledi, çalışmalarında kolaylık dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle